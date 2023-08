Entel se adjudicó tierra rural en el Urubó para construir una urbanización

Según el Concejo y la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Porongo, esa norma ya no está en vigencia y no se aplicó en la actual gestión.

Castro además lamentó que más de 90 mil ha de tierras agrícolas intensivas, de acuerdo al PLUS, han sido convertidas en urbanizaciones, con el costo de dejar de producir, y que nunca se complementara la Ley del PLUS con una ley departamental para tomar la competencia.

“Con esa ley se habrían evitado todos los asentamientos y urbanizaciones”, dijo, insistiendo

que toda la zona de Porongo es categoría ASP1, según el PLUS, es decir agrosilvopastoril, con restricciones, no dotación de tierras, no desmonte, infraestructura vial, etc.