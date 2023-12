"Entran con palos y disparan a los pies y manos. Hemos huido por el monte"; el relato de una comunaria atacada en Pailitas

Con palos, a gritos y disparando a los pies y manos, es como recuerda que el grupo violento los hizo escapar de sus casas, sin siquiera poder agarrar algo de sus pertenencias. Niños, jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres, terminaron corriendo sin rumbo , con el único objetivo de no ser alcanzados por el grupo violento, es así que algunos recorrieron senderos y corrieron con miedo por medio monte, hasta llegar a un camino y salir a la ciudad.

"He huido porque no me voy a enfrentar a las malas, yo tengo que estar viva, pero ahora nos han despojado de todo y buscamos alojarnos donde otros parientes. Allá tenemos ganadito, entre todos nos hemos comprado, eso lo vamos a perder porque nadie nos hace caso", reclama Salvatierra.