Envían a la cárcel a cómplices de asesinato de un colombiano; la Policía busca al autor

Por: Jessica Vega Muñoz

Los dos ciudadanos extranjeros, que cayeron a manos de la Policía por ser cómplices del asesinato de Herman Ubaldo Redondo (38), fueron enviados a Palmasola con detención preventiva, en tanto las investigaciones continúan en busca de un sujeto, de nombre Roy, que es sindicado de ser el autor material d la muerte del colombiano.



Didier Arrieta y André Mauricio Agudelo son los dos colombianos detenidos por ser coautores del asesinato de su paisano, aunque el segundo confesó haber ayudado a Roy a enterrar a Ubaldo, pero que no participó de su ejecución y que por temor no delató al asesino.

"No denuncié, no dije nada porque temía que me pase algo. Solo me pidió que lo colabore a hacer una vuelta, él ya tenía todo planeado, pero no sé por qué ni quién lo mandó a hacer (a cometer el asesinato)", dijo Mauricio.

En tanto, Arrieta declaró en la audiencia cautelar que no era amigo del prófugo y solo le prestó su nombre para que compre un pasaje a Beni. "Mi conversación con él (por Roy) es que no había pasaje para Guayaramerín, pero él me pidió que le compre el pasaje a Beni, no borré nada porque no tengo que esconder nada", explicó Arrieta agregando que le entregó el pasaje que compró en la terminal Bimodal y no supo nada más.

"No somos amigos, nunca pasó por mi mente que ese niño era un sicópata o asesino que acababa de matar a alguien. Si me cuido de todo esto y de robos es porque mi peor miedo es acabar en la cárcel", agregó.

Por su parte, la fiscal asignada al caso, Francisca Rivero, señaló que el autor material del asesinato está prófugo, pero en coordinación con la Policía realizan las investigaciones para dar con su paradero. "El autor está prófugo y vamos a realizar otras pericias porque suponemos que han participado otras personas", sostuvo.

El caso

El hecho se investiga desde el 14 de mayo cuando los familiares del ciudadano colombiano reportaron que este se encontraba desaparecido. Días después, la Policía colecta varias imágenes y hacen el rastreo del celular hasta que dan con los cómplices del asesinato. Primero con André Mauricio, a quien le encuentran en su domicilio ropa con sangre y la pala que utilizaron para enterrar a la víctima. Ubaldo Redondo fue victimado con siete machetazos en la cabeza y dos puñaladas en la caja torácica.

