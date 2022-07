Envían a la cárcel a los dos policías investigados por quitar 6 mil dólares y su teléfono móvil al colombiano Tibaduiza

Escucha esta nota aquí

A la cárcel de Palmasola por 90 días fueron enviados los dos policías investigados por presuntamente haber despojado de 6 mil dólares y un celular al ciudadano colombiano Jhon Walter Tibaduiza, el pasado 21 de junio, cuando el extranjero era buscado por el triple asesinato de policías en el municipio de Porongo.

La jueza 1ro. de Instrucción Anticorrupción, Albania Chané Caballero Saavedra, indicó que, por la probabilidad de autoría, por los riesgos procesales de fuga y obstaculización en las investigaciones, los dos funcionarios de la policía fueron enviados con detención preventiva a la cárcel.

Los uniformados fueron aprehendidos el jueves, 30 de junio, luego de que las autoridades corroboraran que estaban en el retén de Puesto Méndez, en el municipio de Montero, lugar por donde -según declaraciones de Tibaduiza desde Colombia-, había sido extorsionado por policías.

La audiencia cautelar, que se desarrolló en el piso 13 del Palacio de Justicia, se inició cerca de las 10:00 de este viernes. Los acusados llegaron bajo fuerte resguardo policial, evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación; sin embargo, frente a la jueza declararon ser inocentes y aseguraron que no vieron al ciudadano colombiano, ni mucho menos despojado su dinero.

“Ellos indican que son inocentes, que realizaban su trabajo de rutina y que en ningún momento cometieron los hechos, pero el Ministerio Público presentó como pruebas la declaración de testigos y cámaras de seguridad, aunque no se ven que estén recibiendo dinero, se ve el momento en que toman contacto con la movilidad”, dijo la jueza.

Explicó que la determinación que se tomó es una detención preventiva y no así una condena, que en los 90 días los representantes de la Fiscalía deben colectar elementos que comprueben lo que hoy se considera una probabilidad de autoría.



Agregó que en las imágenes captadas por las cámaras no se logra ver al colombiano ni a los imputados, tampoco el dinero, pero el Ministerio Público va tomar declaración de otros funcionarios del retén de peaje.



“Hemos concedido lo peticionado del Ministerio Público, que es la detención preventiva por 90 días por considerar la probabilidad de autoría. Si bien son funcionarios policiales que han acreditado tener familia, pero el domicilio es impreciso”, dijo al señalar que los imputados podrían tomar contacto con el resto de los funcionarios que trabajan en Vías Bolivia y obstaculizar las investigaciones.



Por su parte, la fiscal Mirtha Mejía, indicó que los testigos presentados en la audiencia son personas que estaban en un mismo grupo desempeñando las funciones en el retén de Montero. Indicaron que los dos policías acusados habrían despojado al colombiano de 2.600 dólares y no 6.000 dólares. “En la declaración, los testigos señalan que los policías dijeron que no eran 6 mil dólares, sino 2.600 dólares los que presuntamente sacaron”, acotó Mejía.



La fiscal adelantó que verificarán imágenes de más cámaras de vigilancia en Puesto Méndez, en tanto, en las ya colectadas se observa el momento cuando los efectivos interceptan el vehículo en el que presuntamente estaba el ciudadano colombiano.

Los policías imputados por despojar de dinero y de un teléfono celular a un ciudadano colombiano en un puesto de control en Montero/Foto: Jorge Ibáñez.









