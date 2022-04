Envían a la cárcel a mototaxista que violó a una niña de 11 años en San Carlos, otros dos esperan audiencia cautelar

Escucha esta nota aquí

El juez penal de Buena Vista, Simón Alarcón, envió a la cárcel al mototaxista, Guido García Delgadillo, de 22 años, acusado de violar a una menor, de 11 años, en una zona alejada camino a Buen Retiro (jurisdicción de San Carlos). El hecho que consternó a la población de la zona ocurrió el pasado miércoles 20 de abril.

En las investigaciones también se descubrió, que la niña había sido abusada en otras ocasiones por distintas personas. De acuerdo a versiones de su hermana mayor y autoridades policiales, el hombre se ganó la confianza de la menor para llevarla en moto a un lugar solitario, ubicado sobre la ruta al Santuario del Divino Niño (Buen Retiro), donde la abusó en dos oportunidades.





Pobladores de San Carlos marcharon pidiendo justicia para la niña violada



“Mi hermanita siempre llegaba a jugar con los niños que cuido (trabaja como niñera), pero ese día no llegó y la fui a buscar, preguntando me dijeron que la vieron yendo a Buen Retiro. Cuando regresé a las 21:00 de la noche me contó que ese hombre se la llevó y le hizo daño”, manifestó su hermana.

Pero la denuncia solo fue el inicio para descubrir otras vejaciones que la menor sufrió desde que tenía siete años y que no denunció por temor. El informe psicológico da cuenta que existen cuatro hombres, tres adultos y un menor de edad que en distintas ocasiones habrían atacado a la niña.

El abuso causó el repudio de la población de San Carlos que salió en una marcha de protesta. Padres de familias, vecinos y compañeros de colegio de la menor se lanzaron a la calle con pancartas pidiendo justicia.

Dos aprehendidos y la Policía busca a una cuarta persona

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), detuvo a otras dos personas que fueron señaladas por la menor de haber abusado de ella y que en las próximas horas serán cauteladas; sin embargo, surgió el nombre de un implicado más que la Policía aún no dio con su paradero.

Amenazas a la familia

Después de conocerse que la justicia envió a la cárcel al mototaxista (cumplirá la detención en Montero) sus familiares llegaron hasta la vivienda de la familia para amedrentar y pedir, que desistan de la denuncia, pero los familiares de la víctima indicaron que continuarán con su pedido de justicia.

