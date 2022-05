Envían a la cárcel por 180 días al fisiculturista que golpeó a su expareja

Escucha esta nota aquí

La justicia determinó dictar 180 días de cárcel para Charly Jair Mendoza, imputado por el delito de violencia familiar o doméstica, luego de que el Ministerio Público comprobara ante un juez que el fisiculturista sometió a golpes a su expareja, y que existe riesgo de fuga y obstaculización en el proceso.

La fiscal asignada al caso, María del Carmen Roca, indicó que el acusado admitió que cometió el hecho, pero omitió dar detalles de sus actos. Además alegó que supuestamente la víctima también se habría golpeado para luego culparlo. "En su defensa, el acusado indicó que ella se había golpeado, pero las lesiones de la mujer, según el médico forense, nos detalla que están en todas partes de su cuerpo", explicó la fiscal.

La autoridad aseguró que las investigaciones continuarán, mientras tanto el acusado guardará privación en la cárcel de Palmasola hasta que se inicie el juicio.







En tanto, los familiares y amigos de la víctima que se encuentra internada, llegaron hasta el Palacio de Justicia para exigir que el fisiculturista reciba el castigo que merece.

"Estamos pidiendo justicia para que esto no quede archivado, se trata de una mujer soltera con un niño. Ellos (por Jair y la víctima) solo tuvieron una relación de tres meses y medio; ella se alejó porque se enteró que era agresivo", explicó una de las allegadas a la víctima.

La mujer fue golpeada el pasado 25 de mayo, justo el día de su cumpleaños, cuando fue citada por su expareja porque le dijo que le devolvería un dinero prestado. Ahora la mujer está en riesgo de perder la visión en uno de sus ojos debido a los golpes que recibió.

"No pueden hacerle ninguna cirugía porque no puede ni abrir el ojo, él le dio varias patadas, pero él dice que no la golpeó", manifestó una de sus tías de la víctima.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Carlos Oporto, indicó que se colectó todas las pruebas del caso y se los entregó al Ministerio Público. Dichas pruebas comprueba la autoría del delito.

Recordó que el acusado ya tenía una orden de aprehensión en su contra. Fue capturado luego de registrarse un accidente cuando intentaba darse a la fuga pues familiares de la víctima habían ido a buscarlo a su domicilio.

El jefe policial agregó que este hecho se suscitó por una celotipia, conducta que tiene el agresor que lo lleva a creer que su expareja tendría alguna otra relación.





Lea también Santa Cruz Hombre que golpeó a su expareja en el día de su cumpleaños es puesto ante un juez La audiencia se desarrolla en el Palacio de Justicia. La víctima se encuentra internada, mientras que la familia exige que el agresor sea enviado a la cárcel. El Ministerio Público imputó por violencia familiar o doméstica, pero analizan ampliar por intento de feminicidio

​