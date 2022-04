Envían a la cárcel por cinco meses al padre que flageló a su hijo de cuatro años

Escucha esta nota aquí

Elías M. R., de 30 años, fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, luego de ser denunciado por flagelar a su hijo menor de cuatro años, dejándole serias heridas en toda su espalda.

La abogada que defendió al menor de edad, Darly Franco, indicó que la audiencia llevada a cabo en el Juzgado 5to. de Instrucción Cautelar de la zona de Los Lotes, se desarrolló cerca del mediodía, y se conoció que no solo el niño de cuatro años estaba siendo sujeto a maltratos por parte de su padre, sino también su hermano de siete años.

Además, "la violencia no solo iba hacia los niños, sino también en contra de la madre de ellos, pero ella, por temor, no denunciaba. La misma dio a conocer que hace más de un año ya había sentado una demanda en contra de su pareja, pero al ver que no avanzaba el caso terminó desistiendo", explicó la abogada.

Por otra parte, aclaró que la madre indicó que su hijo no tiene síndrome de Down, pero sí una dificultad al hablar, por lo que la juez instruyó que se le realicen estudios para ver qué grado de dificultad o discapacidad tiene.

Por su parte, la profesora del niño, Rosa Gabriela Romero, indicó que el caso se descubrió la tarde del jueves, cuando vio a su alumno muy triste y distraído, pensó que estaba con fiebre o resfriado, por lo que lo llamó para revisarlo.

Al verificar que no tenía la temperatura elevada, le levantó la polera, pero el niño tenía debajo de su uniforme una polera mangalarga que, al levantarla, permitió ver las heridas en toda la espalda.













Al observar que fue flagelado y que sus compañeros también vieron el hecho, estos se preocuparon y preguntaban qué le había sucedido al niño. La maestra salió a la dirección y reportó la agresión que sufrió el menor y citaron a los padres al establecimiento educativo.

El padre intentó llevarse por la fuerza a su hijo, pero la pronta reacción de los docentes hizo que la Policía acuda al lugar y se lleve arrestado al progenitor.

Los niños quedaron al cuidado de la abuela materna mientras se desarrollan los actos investigativos.

Por otra parte, Franco agregó que ampliarán la denuncia en contra del suegro y del hermano del agresor, ya que al terminar la audiencia cautelar, la mamá de los niños intentó ingresar al domicilio donde vive, pero encontró la puerta con candados.

