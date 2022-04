Envían a Palmasola a dos militares acusados de causar la muerte de un hombre durante el operativo de la Aduana

Escucha esta nota aquí

Dos de los tres militares acusados de provocar la muerte del estibador Jorge Alberto Flores, de 27 años, durante un operativo de la Aduana en la zona del Cambódomo, fueron enviados de manera preventiva al penal de Palmasola este viernes. Los uniformados fueron imputados por el delito de homicidio.

La juez Cuarto de Instrucción Cautelar, Marianela Salazar, ordenó la reclusión preventiva en la cárcel para los oficiales del Ejército: Óscar Eduardo Crespo Weis y Gonzalo Solares Santos, por el lapso de 100 días, pese a que el Ministerio Público solicitó la detención por 150 días.

El fiscal Windsor Ortiz indicó que la autoridad jurisdiccional decidió ordenar la medida excepcional de detención preventiva debido a que los acusados no lograron desvirtuar los riesgos de fuga y obstaculización. Además, aclaró que la juez valoró el principio de proporcionalidad para ordenar solo 100 días de reclusión.

Ortiz indicó que la prueba de guantelete determinó que los dos militares detenidos usaron sus armas de fuego durante el operativo de la Aduana realizado en la zona del Cambódromo, lo cual habría desencadenado la muerte del estibador Jorge Alberto Flores.

Asimismo, aclaró que el tercer uniformado implicado fue liberado debido a que la pericia determinó que no percuto un arma de fuego, sino una de fogueo, que no impactó al cuerpo de Flores, por lo que no se presentó una imputación en su contra.

Por su parte, el abogado del fallecido, Franz Menacho, insiste en que los tres militares son responsables de la muerte del estibador y dijo que se apeló a la decisión del juez por liberar a uno de los aprehendidos y por reducir el plazo de detención de 150 a 100 días.

"Fue premeditado, con intensión de extorsionar a las personas, pero como se vieron imposibilitados de sacar dinero al (supuesto) propietario del presunto contrabando, dispararon a matar, donde la víctima en ese momento cayó", manifestó el jurista con respecto a las circunstancias del operativo de la Aduana.

Además, señaló que la prueba de guantelete que salió positivo en los militares, se presume que uno perpetró el arma de fuego y otro la ocultó, porque en ese momento en la escena del crimen no se encontraban las armas.

"Un día antes estaban haciendo seguimiento en el lugar, lo que quiere decir que fue planificado por los funcionarios militares a orden de las personas de la Aduana", aseveró.