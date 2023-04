Envían a Palmasola al exdirector financiero de la Uagrm por presunto desfalco de Bs 75.000

Aguilera señaló que se apeló a la resolución que deja en libertad al funcionario (cajero), y buscarán que se revierta para que sea enviado a la cárcel. "Lo que sigue es presentar los requerimientos que solicitó la Fiscalía a fin de dar co n otros coautores del hecho delictivo" , añadió.

El exdirector financiero, al salir de la audiencia de medidas cautelares, alegó ante los medios de prensa que no había tocado ni un peso del presunto desfalco. "Es mentira, tenga por seguro que no toqué un peso . Eso es una mafia que hay que descubrirla", dijo en su defensa el exdirector del DAF.

Acusó a personal de contabilidad y al cajero de estar implicado en el desfalco y recalcó que no había forma que él reciba dinero irregular.

En su defensa, el otro funcionario que quedó libre con medidas sustitutivas, también insistió en su inocencia. "No tengo nada que ver, por eso me voy a defender en libertad, se está demostrando que no hice malversación, es la autoridad del DAF la que sabe, es el que manejaba la economía de la universidad", respondió.