Envían por 180 días a Palmasola al padre que vendió a su bebé y a la mujer que la compró

Faustino C. M. y Carmen C. C. fueron enviados por 180 días a la cárcel de Palmasola, por orden de un juez, durante una audiencia cautelar que se desarrolló esta tarde en el Palacio de Justicia. A ambos se los acusó por el delito de trata y tráfico de personas, por la compra-venta de una bebé de un mes de nacida.