Época de girasoles en Santa Cruz: escenarios fotográficos de invierno

​“Es una actividad diferente en la que no solo nos podemos venir a tomar fotos bonitas, sino también conocemos sobre lo que son los cultivos de girasoles y cómo suman a la producción agrícola del país. Me impresiona ver la cantidad de girasoles secos, me imagino que es por la falta de lluvias, a pesar de eso es un bonito paisaje”, dijo la joven en una pausa en su añorada sesión.