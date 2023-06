“Eres nuestro héroe”: padres y compañeros de colegio privado conmueven con carta de apoyo al niño que denunció abuso

Nos dirigimos a vos muy agradecidos por el coraje que tuviste para enfrentar esta situación, contarles a tus papás lo que has vivido es un gran acto de valentía que nos ha dejado admirados. También la valentía de tu familia para encarar este asunto y no taparlo como otros casos. ¡Gracias familia de valientes!

Queremos que sepas que tu comunidad está con vos, te apoyamos, apoyamos a tu familia, y una vez más reiteramos nuestro agradecimiento por tu corazón valiente. Eres una gran persona, nos has regalado lecciones invaluables, y nos has dado la oportunidad de introducir temas que no solemos hablar en nuestras familias, con responsabilidad y amor, educando para poder protegernos todos de personas inconscientes e irresponsables. Eres nuestro héroe, quizá no calcules el valor de tu acción hoy, pero sin duda has dejado un legado en nuestra sociedad con tu voz.