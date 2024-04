Erwin Bazán se estrella contra Fernando Larach y asegura que "no está a la altura del Comité"

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, criticó duramente este viernes al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach , quien en las últimas horas difundió un video donde denunció públicamente ataques políticos y críticas a su primer año de gestión, apuntando a la cúpula dura de Creemos



"Qué pena que el señor Fernando Larach haya reducido una investidura tan grande como la de ser presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz a una gestión tan pobre, tan deficiente, que languidece, una gestión tan tibia. Y encima ahora una gestión de lloriqueos por un lado y de bravuconadas por otro lado", expresó Bazán en un tono crítico.



El diputado de Creemos señaló que la gestión de Larach no ha estado a la altura de las expectativas y criticó su estilo de liderazgo. "No es con bravuconadas. No es leyendo guiones que le escribieron otros, que se hace gestión", dijo Bazán.

"Fernando Larach no es capaz de hilvanar dos o tres ideas juntas. El video de ayer lo ha leído en Teleprompter, una puesta en escena. Por eso digo, ¿quién le estará escribiendo los guiones a Fernando Larach? ¿no serán asesores afines al gobierno del MAS? ¿no será que Fernando Larach es un caballo de Troya en Santa Cruz?", interrogó.

Bazán también cuestionó la postura de Larach respecto al gobierno del MAS, insinuando una posible cercanía con el mismo. "Si Fernando Larach cree que el MAS es amigo de Santa Cruz de una vez que se saque la capucha y que lo invite al presidente Luis Alberto Arce Catacora a una reunión con el directorio del Comité pro Santa Cruz. Parece que de eso quiere convencernos. Por cierto, le aseguro que el directorio del Comité Cívico pro Santa Cruz no se lo va a permitir, porque no todos son tan 'blandengues' como Fernando Larach. No todos son tan amigos del MAS como Fernando Larach", sostuvo,



El diputado de Creemos afirmó que la ciudadanía cruceña está descontenta con la gestión de Larach y rechazó la idea de que su crítica provenga únicamente de su partido. "Quien realmente repudia a Fernando Larach es el pueblo", arremetió.





Más reacciones

Las declaraciones de Erwin Bazán se suman a las diversas reacciones generadas por el video de Fernando Larach.



En una entrevista con EL DEBER Radio, Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, cuestionó la pertinencia y el contenido del material audiovisual, afirmando que no corresponde por la imagen que debería proyectar el líder cívico.



"Lo vi un poco, no iba a mirar 5 minutos de eso, creo que no es la cara que queremos ver del presidente del Comité Cívico. Me parece que la institución no está para eso", dijo Matkovic.





Paola Aguirre, asambleísta de Creemos, también criticó la gestión de Larach y señaló que el Comité Cívico pro Santa Cruz no debe actuar como vocero de políticos, sino defender los intereses del departamento.



"El Comité Cívico pro Santa Cruz está para defender los intereses del departamento de Santa Cruz. Y ese coste social le ha significado al Comité Cívico pro Santa Cruz recibir el reproche del pueblo", fustigó Aguirre.

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Oscar Feeney , calificó las declaraciones de Larach como una 'barbaridad', considerando que constituyen un ataque directo contra el gobernador Luis Fernando Camacho.



En la misma línea, Efraín Suárez, de la agrupación Creemos, lamentó las declaraciones de Larach y lo instó a reflexionar sobre sus acciones en defensa del departamento de Santa Cruz.