"Es hora de defender Santa Cruz", Camacho pide firmeza a Aguilera y exige declarar desastre nacional por los incendios

Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, quien se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro desde diciembre de 2022, se dirigió al país a través de sus redes para expresar su preocupación por los incendios forestales que ya han consumido más de 7 millones de hectáreas en el departamento. Camacho urgió al Gobierno a declarar desastre nacional y exigió ayuda internacional inmediata para frenar la catástrofe. "Son más de 7 millones de hectáreas quemadas y el fuego continúa. El Gobierno se niega a declarar desastre nacional , lo que es urgente para que esta desgracia no avance. Necesitamos ayuda internacional ya", expresó Camacho en su mensaje.

"Es hora de defender Santa Cruz"

Además, hizo un llamado a Mario Aguilera, gobernador en suplencia temporaria, y a las instituciones cruceñas para que actúen con firmeza ante la inacción del Gobierno. "No más condescendencia ni complicidad. No más poses diplomáticas, es hora de defender Santa Cruz ", enfatizó. Camacho también solicitó una investigación sobre los responsables de las quemas y los avasallamientos que han llevado a este desastre ambiental.

"Hasta ahora evité hablar de "la gestión actual" pero ante el infierno que se está viviendo, no me puedo quedar indiferente. El daño ya es irreversible y esto no debe quedar impune", sostuvo.