“Es reprochable”: diputada del MAS pide sanción ejemplificadora contra Reynaldo Ezequiel

"Es reprochable, sea o no dirigente del MAS. C reo que todo ciudadano tiene la responsabilidad de no conducir en estado de ebriedad", esas fueron las declaraciones que emitió la diputada Deisy Choque, sobre su colega de partido Reynaldo Ezequiel, que fue aprehendido la noche del jueves tras protagonizar, en estado de ebriedad, una triple colisión.