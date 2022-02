“Es un hombre violento y quiero que sea sancionado por el daño que me causó”, dice la mujer que fue agredida en vía pública

Escucha esta nota aquí

Andrea M., de 28 años, ya presentó una denuncia contra su expareja Pablo L. A. por el delito de violencia familiar y doméstica en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y espera que sea sancionado con todo el peso de la ley. Asegura que no es la primera vez que la golpea y lo describe como un hombre violento.

“Es una persona violenta, agresiva y celosa, ya me había agredido antes pero no lo había denunciado por la pandemia (…) Ahora quiero que esta persona pague por la agresión, humillación y el daño sicológico que me causó”, comentó la mujer.

La agresión sucedió a plena luz del día, cuando la mujer salía de trabajar y su esposo la esperaba. Cuando ambos recorren el tercer anillo externo entre las avenidas Alemana y Beni, fue cuando empezó la brutal golpiza.

En un video, captado por cámaras de vigilancia de la zona, se observa cómo el hombre sujeta a la mujer, la jala de un lado a otro y la lanza al suelo. En ese momento un chofer se baja de su vehículo e intercede para que el sindicado detenga la golpiza, y luego otros conductores median para impedir que la brutal agresión continúe.

La pareja lleva 1 año y 3 meses de casados, y según la denuncia, los celos cegaron al agresor, quien sometió a golpes a su esposa, a vista de muchas personas que circulaban por el lugar. “Él sábado el vio algo en mi celular que no le gustó y me agredió, él dice que me atacó por celos, pero eso no justifica lo que me hizo”, contó la mujer.

La víctima dijo que logró denunciarlo el fin de semana en oficinas de la Felcv, ayer amplió su declaración en la Unidad de Victimas Especiales, y ahora continúan con las valoraciones médicas correspondientes para adjuntar al cuadernillo de investigación. Pidió que su agresor sea sancionado de acuerdo a ley y que la justicia le brinde protección, pues se siente amenazada.

“No quiero que se me vuelva a aparecer en mi trabajo ni en ningún lado, no quiero verlo nunca más. También, como estábamos casados, (quiero) que se arregle las deudas que adquirimos los dos. Él me dice que pedirá que yo le pase pensiones y yo no le toqué ni un pelo. Aparte de que me golpea, quiere que le pase dinero porque me amenaza con que voy a ir presa", señaló.

