Escultor alteño recién graduado en Arte gana el Premio de Escultura

La destreza del artista para manipular el tronco más duro del evento sorprendió a los expertos escultores que no dudaron en otorgarle el premio después de ver su obra concluida. “Yo tallé lo que la madera me pedía y pensando en hacer un homenaje a las madres bolivianas en su mes”, manifestó Mamani a EL DEBER.

Si bien desde niño jugaba con arcilla, replicando animales y objetos de juguete, tallando en cactus, picando piedra mientras ayudaba a sus padres con el trabajo en su comunidad, su primer contacto cercano con la madera fue a sus 16 años cuando ingresó al colegio de tallado Don Bosco. “Una vez ingresé no pude seguir por mucho tiempo. Tenía que trabajar y ayudar a mis padres y hermanos. Regresé después de cinco años y aprendí más del tallado clásico”, señaló.

En el 2017, a sus 36 años, decidió ingresar a la universidad. “Sentía que me faltaba algo y ahí es donde aprendí la parte académica como la composición”, detalló el escultor. En octubre del año pasado obtuvo su título profesional y ahora cursa el posgrado de Educación Superior con el firme deseo de dar docencia en el sistema universitario. “Ser artista es difícil y se tiene que trabajar mucho. La escultura es compleja y toma tiempo terminar una obra. Una palabra clave es la perseverancia”, expresó el artista.

Primera vez que participa en el Simposio. “Siempre veía en las noticias y anhelaba venir y me preguntaba cómo se podía participar y qué se necesita. No tenía tiempo por mis estudios y mis trabajos. Ahora me contactó el maestro Juan Bustillos y acepté con nervios, pero con gusto”, dice entre risas.