Especialista da algunas pautas para frenar los círculos de violencia en las familias

¿Qué hacer para frenar la violencia intrafamiliar? Desde el programa ¡Qué Semana! de El DEBER Radio, la sicóloga Ingrid von Borries dio algunas pautas para evitar que las familias repliquen los círculos de violencia.

Reflexión sincera. La especialista aconsejó a los padres de familia hacer una reflexión sincera sobre cómo están educando a sus hijos, porque si un progenitor no sabe controlar sus emociones y es impulsivo, su hijo cuando llegue a la edad adulta tendrá el mismo comportamiento. “Es muy importante tomar conciencia de que la violencia se reproduce y la mejor manera es que las familias trabajen en su eliminación, que es a través del amor y el respeto”, dice.

El mal ejercicio de la autoridad. Señala que no hay que confundir educación con maltrato. "Quien recurre al castigo o a los gritos no está educando correctamente al niño, pues lo único que está haciendo es generarle miedo”, insiste la profesional.

También es violencia el abandonado. La especialista agrega que también es violencia la negligencia o el abandono de parte los padres. “No solo es maltrato el castigo físico, también cuando los padres no le brindan al niño todas las necesidades. Por ejemplo, no le dan sus comidas diarias a tiempo, no cuidan de su higiene, no le brindan un ambiente adecuado para desarrollarse socialmente o emocionalmente y no le dan la atención necesaria; lo cual disminuye su autoestima”.

Buscar las causas. Es muy importante tener claro que ningún niño es malo, por lo que si recurre a comportamientos negativos lo que debe hacer es indagar las causas y saber actuar de forma inteligente. Por ejemplo, si tiene alguna rabieta por algo que no se le dio, hay ignorar la conducta negativa y darle un espacio hasta que se calme. Cuando lo haga se debe hablar sobre la situación, recomienda la profesional.

