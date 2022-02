Especialistas alertan que el Carnaval puede dar paso a otra escalada de contagios

Escucha esta nota aquí

Hay luz verde para las actividades carnavaleras y eso puede desatar una quinta oleada de coronavirus, según los infectólogos. Ellos alertan que con la autorización a las actividades masivas pueden repuntar los contagios de coronavirus, e incluso derivar en el inicio de una quinta ola.

Uno de los más críticos a la liberación de permisos para actividades masivas es el infectólogo Juan Saavedra, quien señala que el departamento está en una meseta de 1.000 casos por día y probablemente en cuatro semanas baje a 500 contagios diarios.

Sin embargo, señaló que es probable que el Carnaval impulse el inicio de la quinta ola, que podría surgir a mediados de marzo o fines de abril, es decir, antes de lo previsto.

“Si no se autorizaba el Carnaval, probablemente la quinta ola empezaría entre junio y julio. Sin embargo, esta fiesta masiva adelantaría dos meses el repunte”, sostuvo Saavedra.

Proyectó que por las actividades masivas se pueden registrar 10.000 contagios por día, una cifra muy por encima del pico de esta ola, que en enero superó en al menos tres jornadas los 6.000 contagios.

De la misma manera, el presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, dijo que el Carnaval puede generar un repunte de la cuarta ola o marcar el inicio de la quinta, si no se cumplen las medidas de bioseguridad.

Anzoátegui considera que para acercarse a la cifra real de contagios, se debe multiplicar por 10 los casos diarios por las personas que no han sido diagnosticadas y están circulando libremente. Sumado a ello, remarcó que el índice de vacunación con dos dosis no llega al 50%, por lo que la inmunidad en el departamento no es la óptima.

Por su parte, el epidemiólogo Virgilio Prieto indicó que se debe esperar hasta mediados de febrero para tener una proyección más clara de la evolución de esta cuarta ola, pues hay que ver si hay una meseta con reporte bajo de casos o si hay un repunte de contagios.

Oficialistas

El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, remarcó que aún no se puede hablar de control de la cuarta ola de coronavirus, por lo que pidió prudencia ante el anuncio de la 'fiesta grande'.

“Aún no se puede hablar de Carnaval, tenemos municipios declarados en emergencia, ayer precisamente hemos enviado ayuda y medicamentos a esas zonas, se desplazaron médicos para atender a la población. No creemos que sea momento de hablar de Carnaval, aún no hemos salido de esta cuarta ola, no estamos en el control de la enfermedad. Solo quiero enfocarme en la vacunación, aún tenemos más de mil casos por día”, precisó Pacheco.

Las recomendaciones emitidas por el último Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) delimita el aforo los eventos y restringe la circulación entre las 2:00 y las 5:00. Aunque, el municipio de la capital cruceña habilitó la circulación las 24 horas.

A mediados de febrero está previsto otra reunión del COED, para evaluar la evolución de la pandemia y emitir nuevas recomendaciones.

El concejal de la capital cruceña, Manuel Saavedra, pidió al Ejecutivo que se presente el plan de acción para conocer las medidas que se van a tomar ante los eventos carnavaleros que generarán aglomeraciones.

“Vemos que se abre el Carnaval y se cierran los colegios, vemos un alcalde más preocupado en Carnaval a que los chicos vuelvan a clases, eso no es coherente. Si se permite el Carnaval, ¿por qué no se permite que los chicos vuelvan a clases?”, cuestionó el concejal.

Ministerio descarta otra ola

El director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo, indicó que no se prevé que se registre otra ola de coronavirus en el país, pues en el mundo aún no hay identificada una nueva variante de preocupación que pueda generar un nuevo repunte.

Explicó que cada ola en el país se registró por el ingreso de una nueva variante, por ejemplo; la cuarta oleada fue impulsada por la presencia de las variantes Delta y Ómicron.

El Ministerio de Salud y Deportes, a finales de enero, dejó en manos de los municipios la autorización o no de las actividades carnavaleras.

Armijo remarcó que el municipio de la capital cruceña está en “franca desescalada de contagios”, pero aún no se puede hablar de un control de la cuarta ola.

