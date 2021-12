Esposo de Angélica Sosa llega a Bolivia y niega las acusaciones de Javier Cedeño en su contra

Escucha esta nota aquí

Poco antes de caer la medianoche, Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa, arribó a aeropuerto Viru Viru en un vuelo proveniente de Brasil y, en su primera aparición público desde el estallido del caso 'Ítems fantasmas', negó las acusaciones que aparecieron en su contra dentro de las investigaciones que se impulsan dentro de este proceso.



En declaraciones a EL DEBER, Perovic sostuvo que no conoce la situación actual de su esposa, implicada en el caso de los 800 ítems fantasmas que se detectaron en la pasada gestión de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y dio a entender que estuvo de viaje por un tema de negocios.

El nombre de Perovic emergió dentro de la declaración de Javier Cedeño, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la comuna cruceña y también implicado en el caso ítems, quien fue enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola este miércoles por determinación del juez Anticorrupción, Juan José Quiroz.

"No puedo decir nada (sobre las declaraciones de Javier Cedeño) porque todo es falso. No sé ni a qué se refiere, apenas lo conozco al señor", apuntó Perovic, a tiempo de resaltar que no tenía una relación de amistad con el exfuncionario y que solo lo veía en eventos de la Alcaldía, cuando acompañaba a Angélica Sosa.

Javier Cedeño -imputado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado- nombró en su declaración a Sergio Perovic y aseguró que cumplía la función de asesor externo de la exalcaldesa. También dio a conocer que Perovic sería parte de una red de corrupción dentro de la Alcaldía cruceña en la gestión de Angélica Sosa.

El exfuncionario dijo que el esposo de Sosa tenía poder para dar órdenes y añadió que “trabajaba” con algunos locales nocturnos de la capital cruceña. “Sosa, conmigo, casi no se metía. Yo no era de su confianza, ella a mí no me pedía nada, pero (Sergio) Perovic sí me pedía que haga cosas”, declaró.

El exfuncionario continuó: “Sergio Perovic me dijo que trabaja con el dueño de los boliches Luna Rosa, Plan B, Plan C y otros. Me dijo que no moleste esos lugares porque trabajaban con él”, aseguró. También le instruyó que proyecte la reapertura de un cine que estaba cerrado.

Perovic arribó al aeropuerto de Viru Viru en torno a las 00:00 horas de este 24 de diciembre, apareció solo y así se marchó en un taxi.

El día de la aprehensión de Sosa (22 de diciembre), el fiscal departamental Roger Mariaca apuntó que dependerá de la comisión de fiscales, responsable del caso ítems, si se cita o no al esposo de la exalcadesa interina.



