Esta es la declaración de la última persona que vio a Colodro y lo notó “nervioso” minutos antes de su muerte

Los peritos de Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de La Universidad Policial iniciaron el desdoblamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio Ambassador, de la zona Equipetrol, y en las primeras imágenes filtradas se observa al interventor de banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, sin vida en el suelo, luego de caer del piso 15.



Nótese la hora que registra la cámara, eran las 20:32 de ese fatídico sábado



En esta captura del video de las cámaras se ve que marcaba las 20:32 del sábado 27 de mayo. Esto confirma la versión de los guardias de seguridad del edificio, que señalaron que escucharon un fuerte golpe a esa hora. Sin embargo, minutos antes, un guardia había visto al interventor nervioso ingresando a su oficina.



A continuación, te dejamos la declaración de uno de los testigos que cursa en el cuadernillo de investigación que tiene la Fiscalía, al cual tuvo acceso EL DEBER

-Diga usted ¿a qué hora ingresó a su fuente laboral y dónde específicamente?, pregunta el policía investigador del caso.

El testigo responde: "Ingresé el día 27 de mayo del 2023 a las 19:15 de la noche, por el primer piso. Entré con el supervisor (de iniciales J. A.) y me dirigí hasta el piso 15 del edificio Ambassador. En el piso 15 existen las oficinas del Banco Fassil y una vez en el lugar vi que la puerta estaba cerrada, entramos e hicimos el relevo con el señor A. M. P. que era el guardia saliente, y me senté en el escritorio que hay dentro del piso, en la puerta.

Entonces (el guardia saliente) me dijo que había entrado el señor Carlos Colodro (a su oficina), que solo él estaba en el piso (15) y ahí estaba sentado, hasta que salió de su oficina el señor Carlos a eso de las 20:00 y 20:30 de la noche. Se fue al baño, yo lo saludé diciéndole buenas noches y él me respondió con un saludo. Después volvió a su oficina y nuevamente salió al baño y luego volvió a una oficina que estaba abierta y de ahí no supe más (de él).

-Diga usted ¿qué conoce del suceso acontecido en el edificio Ambassador del piso 15, donde su persona estaba haciendo vigilancia?

A eso de las 20:35, aproximadamente, se escuchó un golpe fuerte, como si algo haya caído, pero no le di importancia. Luego pasaron 10 minutos y me paré, me fui a hablar por teléfono con un colega y me apegué al vidrio.

De ahí le pregunté a mi supervisor a qué hora se retiraba el señor Carlos y él me responde que podría ser a eso de las 22:00 a 23:00. “Vos estate ahí nomás atento porque a él hay que vigilarlo nomás”, me dijo.

Yo seguí caminando de ida y de venida, luego subió el colega del primer piso para indicarme que don Carlos se había lanzado del edificio. Me dijo que bajemos y llamamos a la Policía. Después subimos de nuevo con dos señores policías y yo les dije que él (Carlos) se entró a la oficina que estaba abierta y ellos fueron a mirar una puerta que había ahí. Luego de revisar el lugar nos bajamos todos y yo filmé una parte del edificio, antes de que pasara todo, para mi estado.

-¿Diga usted si vio movimiento de personas dentro del edificio y si sabe que en los demás pisos se quedan personas? Indique lo que sabe

No, solamente estaba él (Carlos Colodro), no entró nadie más.

-Diga usted, de los cinco meses que tiene trabajando en la empresa de vigilancia privada, ¿dónde cumple sus funciones y en qué turnos?

Mi primer puesto fue el comercial Brasil, estuve ahí cinco días. Después me mudaron a la avenida San Martin, Calle 6, y ya va ser un mes que me han mudado a otro puesto que está por esa zona y que igual es una agencia del banco Fassil. Pero en el piso 15 (edifico Ambrassador) solo estoy desde ayer 27 de mayo del 2023, turno de noche.

-Diga usted, cuando lo vio al señor Carlos Alberto Colodro López ¿cómo lo notó? ¿se veía una persona tranquila, triste, nerviosa? manifieste a detalle todo lo que sepa

La primera vez salió tranquilo al baño y yo lo saludé y él me respondió normal. La segunda vez que salió al baño ya lo vi medio nervioso. Él se quedó un rato en el baño y después salió rápido y se entró en su oficina.

-Diga usted si como guardia del piso 15 del edificio Ambassador ¿tiene algún libro de novedades o registro?

Solamente había una hoja que dejó el relevo, esa hoja decía que ingresó a las 17:40 el señor Carlos Colodro y yo escribí en esa hoja que se escuchó un golpe a las 20:35, pero no fui a ver qué paso porque se escuchó el golpe en el sector de los ascensores, de ahí me levante y empecé a hacer mi ronda. Luego fui al baño y no lo pillé al señor Carlos porque en su oficina no había nadie.

-Diga usted si ¿sabe o conoce que el edificio Ambassador y el piso 15 tienen cámaras de seguridad y quien está a cargo de eso?

No sé quién está a cargo, pero vi dos cámaras en la esquina de la entrada por donde el señor Carlos se entró la última vez y la otra cámara está como de ida para la cocina.





Este es el testimonio más relevante que tiene la comisión de fiscales que investiga la muerte del interventor de Banco Fassil. Sin embargo, otras nueve personas también prestaron su declaración informativa, entre ellos trabajadores y amigos de Colodro.