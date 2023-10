"Esta imputación es un pedido político": Cuéllar responde al proceso que le inicia el Gobierno por los 36 días de paro

“Hemos sido imputados a solicitud de la viceministra de Transparencia y del comité político del MAS”, señaló e indicó que no existe ningún sustento legal.

“Solamente se basa en una denuncia de un representante de la Central Obrera de El Alto, y adhesiones que ha hecho el comité político del MAS; es decir, esta imputación es un pedido político. Por lo tanto, nosotros nos sentimos acosados políticamente, perseguidos políticamente ; porque no hay ningún indicio que nosotros, los imputados, hubiésemos cometido algún ilícito”, sostuvo, quien estuviera al frente del Comité Interinstitucional.

Cuéllar observó que la imputación no cambie para ninguno de los implicados, de manera que no existe una “individualización” de los supuestos delitos.

“Esto es un hecho eminentemente político, seguramente porque el Gobierno está viendo como un peligro el hecho de que está creciendo, todos los días un movimiento ciudadano. Pero por otro lado, también trata de generar cierto temor para que uno no tenga la fuerza para seguir denunciando los hechos de corrupción”, afirmó.

Añadió que s e defenderá judicialmente y que llamará como testigos a Luis Arce y a sus ministros, porque tanto Cuéllar como otros actores asistieron a las reuniones convocadas por el Gobierno. No descarta poner libros a disposición de la ciudadanía, para que se sumen como testigos.

Cuéllar manifestó que continuarán pidiendo la libertad de los presos políticos y cuestionó que la detención preventiva se use para perseguir a quienes opinen contrariamente al Gobierno, y no como una medida de excepción.