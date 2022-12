"Estamos muy orgullosos de vos, sé que al lado de todo tu pueblo vamos a lograr tu libertad": Fátima Jordán le envía un mensaje a su esposo Camacho

"Soy Fátima Jordán, esposa del gobernador Luis Fernando Camacho, secuestrado brutalmente por el gobierno masista. Una de las cosas que más me enamoró de vos fue tu lucha por tus convicciones, tus ideales, al punto de arriesgar tu vida por defender la democracia de tu país. Tu familia estamos muy orgullosos de vos, de tu lucha, de tu fe, de tu lealtad, de tu amor por Bolivia y Santa Cruz. Dijiste que no ibas a huir y no lo hiciste; dijiste que ibas a ponerle el pecho a la lucha y lo estas haciendo. Y sé que al lado de todo tu pueblo vamos a conseguir tu libertad. En casa te estamos esperando con mucho amor, vamos a resistir, vamos a luchar y se que al lado de tu pueblo vamos a lograr tu libertad", le dice Fátima a su esposo, a través de un video, de 56 segundos, que publicó en las principales redes sociales.