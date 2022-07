"¡Estamos por la plata, no por la patria!", la frase del asambleísta Ramos que provocó risas en la Asamblea Departamental

Escucha esta nota aquí

“¡Estamos por la plata, no por la patria!”, señaló convencido Clemente Ramos (Movimiento Al Socialismo), asambleísta por la provincia Ichilo, este jueves durante su intervención en la sesión 115 de la Asamblea Legislativa Departamental. La frase motivó risas y la corrección de algunos de sus colegas.





“Por la patria, no por la plata; es al revés”, puede escucharse corregir a uno de los asambleístas. Mientras que otra voz advierte que la intervención quedó grabada, y otra avizora que el video estará circulando este mismo día.

Ramos corrige la frase: “¡Por la patria, no por la plata!” y continúa su alocución, referida a la inauguración de una oficina que permitirá que las organizaciones sociales y pueblos indígenas de su provincia tengan un lugar para que sus demandas sean atendidas.

El representante de Ichilo estaba explicando a la Asamblea que todos los gastos esa oficina corren por su cuenta, que son pagados con dinero de su salario y ahí calzó su frase: “¡Estamos por la plata, no por la patria!”. Pero, por si quedaban dudas, antes de dejar el micrófono señaló: “Reitero, estamos por la patria, no por la plata”. Sin embargo la rectificación no acabó con las risas ni con la burla de los asambleístas.

Si bien Ramos trataba de hacer que las demandas de su provincia y de sus municipios -sobre todo las referidas a carreteras- fueran escuchadas, el mensaje fue diluido por su discurso posterior.