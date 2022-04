Estas son las restricciones que deben cumplir Rubén, Roly y Mamén tras la determinación judicial

Escucha esta nota aquí

La justicia determinó este miércoles una serie de medidas y restricciones para los tres líderes de Demócratas: el exgobernador Rubén Costas, el exsecretario General de la Gobernación, Roly Aguilera; y el concejal Carlos Manuel Saavedra.

Concluida la audiencia cautelar, se anunció una apelación, pero mientras tanto hay pasos a seguir en la investigación que se lleva adelante en el caso del supuesto desvío de fondos de la Gobernación para financiar la más reciente campaña electoral del Movimiento Demócrata Social (Demócratas).



Sobre Rubén Costas y Roly Aguilera pesan las siguientes determinaciones:

1. Presentación cada viernes ante la Fiscalía, donde deben firmar un acta.

2. Arraigo, es decir, no pueden salir de territorio nacional.

3. Prohibición de comunicarse con exfuncionarios de la Dirección de Comunicación del Gobierno departamental.

4. Fianza de Bs 10.000 para cada uno.

5. Detención domiciliaria con autorización para atender sus asuntos personales.

Mientras que las restricciones para "Mamén" Saavedra son mayores:

1. Arraigo.

2. Prohibición de tener comunicación con los investigados (Roly y Rubén)

3. Detención domiciliaria.

4. Disculpas públicas a la fiscal Rose Mary Barrientos y su hija.

5. Presentación cada viernes ante la Fiscalía

6. Fianza de Bs 10.000.

7. Anotación preventiva de sus bienes.

Respecto al pedido de disculpas, la fiscal Barrientos denunció que el concejal involucró a su hija en la investigación de la propaganda fantasma, por lo que la justicia dio un plazo de tres días a Mamén para que pide disculpas públicas.

Barrientos explicó que el juez fue claro al exponer que se deben cumplir todas las medidas de carácter personal impuestas al concejal.

Sin bien Saavedra no se ha pronunciado al respecto, sí señaló que debido a su detención domiciliaria no puede acudir al Concejo Municipal a cumplir sus labores como legislador. "La justicia ha determinado que no pueda salir de casa para trabajar. Vamos para adelante, los obstáculos que hayan en el camino no nos van a parar", resaltó.





No obstante, adelantó que acudirá a todos los recursos establecidos en la Ley para revertir esta situación y no dejará de "cuidar la plata de los cruceños", es decir, seguirá denunciando y recabando asuntos que competen a la ciudadanía a través de la fiscalización.

El anuncio del concejal se da horas después de que el abogado de Demócratas, Luis Fernando Roca, manifestara que a los tres sindicados en el proceso se les debe dar permiso de salir y cumplir con sus obligaciones, incluso para atender otros temas judiciales que tienen las exautoridades de la Gobernación en su contra.

Lea también Santa Cruz Costas, Roly y Mamén apelarán a la determinación de la justicia por el caso 'publicidad fantasma' Rubén Costas, Roly Aguilera y ‘Mamén’ Saavedra tienen arresto domiciliario y cada uno debe pagar una fianza de Bs 10.000. El abogado afirma que no se demostraron los delitos de los casos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas