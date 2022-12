“Este es un momento para reflexionar y asumir nuestra responsabilidad pensando en un futuro mejor”: Arzobispo a los privados de Palmasola

Esta Navidad, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue Cesarí, visitó a los privados de la cárcel de Palmasola y los exhortó a no perder la esperanza y asumir sus responsabilidades reflexionando sobre sus equivocaciones. Además, les pidió salir del penal en paz y pensando en un mejor futuro.

“Algunos de ustedes han salido de aquí y han vuelto a cometer los mismos errores o mucho más grave porque salen de aquí en busca de venganza. (...) Este es un momento para reflexionar y decir: 'me equivoqué y no soy el único', somos muchos los que nos equivocamos, y hoy estamos aquí para reflexionar, para llenar mi vida, pensar en mi familia y enun futuro mejor”, dijo durante la homilía.

Además, monseñor aseveró que, Jesús viene para decirnos que el pecado o el error que cometemos es una cosa, pero la persona no puede ser marginada como tal, no puede ser ignorada o no puede salirse de la sociedad.