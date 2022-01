Este jueves a las 14:00 es la audiencia de apelación de Angélica Sosa

Escucha esta nota aquí

Por Marco Curi

Para las 14:00 de este jueves está prevista la audiencia de apelación a su detención de la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, quien a través de sus abogados, buscará defenderse en libertad en el controvertido caso de los 800 ítems fantasmas.

El jurista patrocinante de la exautoridad edil, Joadel Bravo, confirmó la cita judicial en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, en la que se argumentará por qué la detención de su defendida es ilegal. Bravo recordó que Sosa tiene domicilio conocido, ya se había presentado a la Fiscalía para brindar declaraciones y no había el riesgo de fuga.

Sosa guarda detención preventiva desde el 24 de diciembre del año pasado en Palmasola por disposición del juez Juan José Quiroz, sindicada de los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Además de la exalcaldesa cruceña, también están detenidos los exdirectores de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, Javier Cedeño y Julio César Herbas.

El abogado Bravo dijo este jueves en EL DEBER Radio que los fiscales cometieron un exceso al aprehender a Sosa cuando estaba internada en una clínica privada, sin un mandamiento de allanamiento, siendo que es un establecimiento privado.

Además, dijo que a la exalcaldesa se la cuestiona porque en su condición de concejal no fiscalizó al personal de Recursos Humanos, cuando esa no es su función, ya que -según la Ley Orgánica de Municipalidades-, su función era fiscalizar las políticas del Alcalde, "por ejemplo, si esa autoridad ejecutiva determina construir una avenida en algún punto de la ciudad, el Concejo tiene que analizar la pertinencia de esa vía y examinar los costos y no así cuántos de los 9 mil funcionarios están asistiendo a trabajar”, observó el abogado Bravo.

