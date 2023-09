Este miércoles sacarán de Chonchocoro al gobernador de Santa Cruz para que le practiquen exámenes médicos

El documento con el que se notificó al gobernador indica como antecedente que se autoriza la salida del gobernador de Chonchocoro a pedido de los exámenes de la junta médica, que lo evaluó el pasado 16 de agosto.



“Le informamos que el día miércoles, 6 de septiembre del presente año, a horas 8:00 am se procederá a realizar los estudios complementarios al privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca, que fueron solicitados por la junta médica, el cual se llevará a cabo en hospital de Convenio”, reza el documento.



Para tal efecto, en la notificación se lee claramente que se solicita al director de Chonchocoro, Marco González, que “por su dirección se haga conocer al privado de libertad y a un familiar, para que acompañe al paciente desde su salida y retorno al recinto penitenciario”.



Es más, señala que “debe gestionar la logística necesaria para el resguardo en el traslado del privado de libertad. Concluido dicho acto, su Dirección deberá comunicar a la autoridad jurisdiccional”.



Hace unos días, Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, denunció que Régimen Penitenciario presentó un informe de la junta médica que evaluó a la autoridad cruceña “totalmente modificado y contradictorio”, además de no incluir las conclusiones de cuatro médicos que fueron de parte del Colegio Médico y que fueron seleccionados por el juez.



“Creo que la mayoría de los médicos pecaron de inocencia y firmaron hojas en blanco. Se hace un acta a mano de lo que decidió la junta médica, sin embargo, Régimen Penitenciario presenta un informe firmado por los 26 médicos con las firmas que se habían dejado el día de la evaluación, totalmente modificado y con un diagnóstico que es contradictorio entre sí”, dijo el abogado.



Este informe gubernamental plantea tres razones para sacar a Camacho a un hospital. Primero, la existencia de una hemorroides que sufre hace varios años, por lo que se recomienda una nueva cirugía en un ambiente adecuado, una vez se haya estabilizado la presión arterial del gobernador, que es elevada de manera permanente. El informe cardiológico indica la necesidad de hacer un dopler de 24 horas y una tomografía cardiaca. El abogado pregunta: ¿Dónde si no es en un hospital?, porque no hay tomógrafo en el penal”.



El informe reumatólogico indica que la aplicación de inmunoglobulinas, que se administra cada 21 días, “debe seguir un protocolo” y ése debe hacerse en ambiente hospitalario. Pese a eso, el informe se contradice y señala que su vida no corre peligro y que los tratamientos se pueden realizar en la cárcel.



La enfermedad de Churg – Straus y una hipertensión arterial no controlada son las dos principales graves afecciones que padece el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, males que “pueden poner en riesgo su vida”, según el otro informe médico, que fue firado por los galenos cruceños del Colegio Médico. No obstante, ése es un reporte preliminar, ya que se requieren al menos 21 exámenes complementarios para identificar si padece otras dolencias.