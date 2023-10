Este sábado se cumplen dos años del caso Las Londras y no hay sentencia para los autores

Este sábado, 28 de octubre, se cumplen dos años del ataque en Las Londras a un grupo de personas, entre trabajadores de la prensa, policías y trabajadores del agro. Maggy Talavera, presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz , reclamó que, a pesar de las denuncias, pericias y pruebas presentadas, aún no se haya sancionado ni sentenciado a los responsables.

"Es absurdo que a dos años no haya señales para que se inicie el juicio oral, pese a que fueron identificados cinco de los responsables que estaban armados y agredieron a periodistas, policías y civiles ", reclamó Talavera.

Según ella, "hay protección a estos encapuchados, a estos criminales, no tengo reparo en decirlo. No solo gozan de impunidad, sino que también siguen operando con la misma violencia, atropello a otros predios", disparó Talavera, en conferencia de prensa la mañana de este viernes, en la que también habló uno de los afectados y reclamó que no se haya castigado a los autores.