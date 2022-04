Este Viernes Santo los católicos recuerdan la pasión y muerte de Jesús en la cruz

Escucha esta nota aquí

Las actividades de Viernes Santo en la capital cruceña comienzan a mediodía en la Catedral, con la Meditación de las siete palabras de Jesús, que estará a cargo de sacerdotes, religiosos y laicos.

Se trata de las siete frases que Jesús pronunció cuando estaba en la cruz, que son de gran significado para aquellos que contemplan su pasión y muerte, y que se encuentran en el relato de los Evangelios: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen", "Hoy estarás conmigo en el Paraíso", "He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre", "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", "Tengo sed", "Todo está consumado" y "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".

A las 14:30, se realizará el Desclave de Jesús, a cargo de los Apóstoles de la Capilla Natividad del Señor.

En tanto que a las 17:00 se desarrollará la Celebración de la Pasión del Señor, en el Atrio de la Catedral. Una hora más tarde, a las 18:00 está prevista la procesión con el Santo Sepulcro. Después de dos años, que fue interrumpida debido a la pandemia por coronavirus, esta práctica vuelve este 2022. Saldrá de la Catedral y se dirigirá hacia la calle Junín, hasta la España, para volver hacia el templo por la calle Ayacucho.

Finalmente, de 19:30 a 22:00 se realizará el Velatorio del Santo Sepulcro.

Dentro de la celebración del Viernes Santo se lee la Pasión y Muerte de Jesús, un relato del evangelio de Juan, en el que se narran los acontecimientos desde que Cristo se dirige a orar en el Huerto de los Olivos, pasando por su condena y crucifixión, hasta su muerte y sepultura.

En este día cobra importancia la cruz de Cristo que, para la Iglesia católica “es la máxima expresión de amor solidario de Dios Padre que, en su Hijo Amado, se convierte en testimonio de la vida nueva ofrecida a todos los pueblos”, como indica en la hoja de la celebración litúrgica que se entrega a los fieles.

Por ello, en este día se dedica un tiempo a la contemplación de la cruz y a la adoración de Jesucristo crucificado, pues para la Iglesia es una forma de agradecer a Jesús, el salvador, su sacrificio.

Es costumbre también, realizar el Vía Crucis, el camino de la cruz que sigue Jesús, desde su condena hasta su sepultura, dividido en 14 estaciones, en las que el pueblo congregado se detiene a rezar.

El Viernes Santo no se celebra Misa o Eucaristía, pues el memorial del Sacrificio de Jesús se efectuó el Jueves Santo, en al Última Cena. Como explica la hoja litúrgica: “Contemplamos a Jesús muerto en la cruz, mientras esperamos celebrar la Eucaristía de la Gran Noche de Pascua”, que ocurrirá el sábado durante la vigilia Pascual.