"Esto no fue un hecho premeditado como lo quieren hacer ver, estoy indignado por la corrupción", dice el capitán Lara

Edman Lara, el capitán de la Policía que denunció un hecho de supuesta corrupción en las oficinas de la Unidad de Antecedentes Policiales de Tránsito, aseguró que la denuncia que se hizo viral no fue premeditada ni mucho menos planificada, sino que se percató de las irregularidades en las oficinas del coronel Jhonny Ortuño y decidió filmarlo para luego encararlo.

Esta situación se salió de control, dijo y relató que el coronel Ortuño le arrebató su celular y además no lo dejaba ni salir ni entrar de las oficinas, quedando retenido, por lo que él empezó a gritar pidiendo ayuda y denunciando que le habían quitado su celular con el que había grabado la evidencia.