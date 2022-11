“Esto ya es un descontrol total, somos presos de nosotros mismos”: incrementan los reclamos por excesos y cobros en los puntos de bloqueo

“¿Quiénes están jodiendo el paro? No, no son los masistas, somos nosotros mismos que nos estamos enfrentando a nosotros mismos” , reflexionó el comunicador audiovisual, Julico Jordán, a través de una publicación en sus redes sociales, en la cual critica que, bajo la excusa de “ endurecer ” las medidas se está exacerbando la violencia en los puntos de bloqueo.

“En algunas rotondas ahora se han convertido en mariscales abusivos que con ínfulas de paco resentido andan agrediendo a cuanta persona pasa por sus puntos de bloqueo, y ya ni comento sobre los cobros que ya están normalizados”, reprochó Jordán, enfatizando que los abusos no vienen únicamente desde el bando del MAS.

“Por la Radial 27 y quinto anillo la cosa se pone peor, unos malvivientes completamente drogados son los dueños de la zona. Misma radial, un anillo antes, el Señor de la Rotonda, no te da opción ni a explicarle el motivo de tu necesidad. Te manda a encontrar por donde escapar”, expresó.

En ese sentido, lamentó que, si alguien tiene alguna emergencia, las probabilidades de no llegar a tiempo a destino son extremadamente altas. “Una niña sufrió un accidente en su casa, se abrió la frente y en algunos puntos de bloqueo la dejaban pasar, en otros, ni viéndola sangrar. Claro que no se morirá por un corte, me dirán los insensibles, pero díganle eso a su madre primeriza. ¡Nadie merece eso!”, insistió.