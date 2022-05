Estudiante de la Uagrm denuncia que agresiones de su docente se registran desde hace un año; la catedrática dice que es una "malcriada"

Escucha esta nota aquí

Mónica Velásquez, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que difundió un audio en redes sociales para denunciar a su docente Rosario Chávez de maltrato, anunció que presentará una denuncia formal en la Fiscalía por discriminación, difamación y otros delitos.

"Yo siento que ella me discriminó, me está difamando, me está discriminando como mujer, me está quitando el derecho al estudio, entonces considero que hay varios motivos para denunciarla", indicó Velásquez a EL DEBER.

La estudiante aseguró que el conflicto con su docente se inició desde hace un año, cuando ella reclamó por qué la ayudante de la catedrática, a pesar de no presentar trabajos completos, tenía una nota de excelencia mientras que ella solo obtuvo una calificación de 80 puntos, haciendo la comparación para exigir una respuesta; sin embargo, la situación no fue bien recibida y desde ese entonces ambas no tuvieron una buena relación en clases.

"Yo hablé a su ayudante y le pregunté por qué no tenía todos sus trabajos completos, y ella le comentó a la docente; me trató, me acusó de ser metiche, chismosa. Ahora, tras la denuncia que hice (en redes sociales) solo algunos compañeros me apoyan y otros no, porque me dicen que tienen miedo que ella se meta con sus notas", explicó Mónica.





Mónica Velásquez presentó una solicitud de retiro para la docente, a quien acusa de discriminación.





En el audio se escucha a la docente decir: "Quién sos pues vos, una malvada, sin moral", "Imbécil es un adulo para vos, a mí no me vas a decir que no se enseñar, te doy un doctorado".

Es más, hace referencia que le regalará 20 puntos a la nota de la universitaria, asegurándole que no los merece y le reclama que siempre estaba con sus mascotas.

"Siempre estuviste con tu gato con tu perro y hablándome tonterías en los grupos, de eso te ocupas vos porque no tenés oficio. Ponete a lavar, planchar y estudiar inglés. Expulsada, si (...) hasta vómito me da de saber que estás en mi clase", expresa la docente.

Según la estudiante, otra de las medidas que asumió fue hacer una petición de retiro de la docente, para que no dicte más clases en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). "Entregué tres cartas haciendo esta solicitud de retiro, una de ellas fue a la jefatura de la carrera (Ciencias Políticas), otra al Centro Interno y otra a la Decanatura", precisó Velásquez.

La versión de la catedrática







La docente rechaza las denuncias en su contra por parte de una de sus estudiantes.

En entrevista con la red Unitel, la catedrática Rosario Chávez indicó que en casi 40 años de trabajo en diferentes lugares, nunca recibió un reclamo, sino más bien felicitaciones. Sobre la estudiante que la acusa de maltrato, dijo que es una "malcriada" y que le ha dado notas altas sin merecerlas.

"Esta chica no ata ni desata, ese 80 (puntos) es regalado y es para sacarle un poco su amargura. Parece que va a la 'U' solamente porque quiere un 80 (calificación), pero vacía, no sabe ni dónde está parada, todo el tiempo está con sus gatos; toca las evaluaciones y nunca está lista", dijo la catedrática a la red televisiva.

Indicó que la estudiante siempre da mal sus exámenes, que cada vez pide que le den otra oportunidad, que pone como excusas su trabajo y que dice no tener tiempo. Además, asegura que todos sus alumnos la apoyan.

"Nunca había tenido una estudiante tan malcriada, tan malcriada. ¿Sabe qué?, el año pasado no conté hasta 100, conté hasta 5 mil (expresión que se utiliza para guardar paciencia)", manifestó Chávez.

Dijo que una de sus exigencias para sus clases virtuales es que todos sus alumnos tengan habilitadas sus cámaras, instrucción que supuestamente es incumplida con la alumna en cuestión, además que, ya le había hecho conocer que no quería que entre a sus clases con sus mascotas, cosa que tampoco fue acatada.

"La denuncia yo la voy a negar, porque en ningún momento yo estoy insultándola; esta chica, desde el año pasado, ha hecho grupos de maldad, a mi asistente la envidia. Tiene tantos resentimientos que compara su nota con la de ella, esta chica es terrible, siempre brego con ella", expresó Chávez al señalar que ella es incapaz de discriminar a alguien porque viene de una familia humilde y sencilla.

Es más, asegura que ella es la afectada, porque el día cuando envió el audio, fue cuando escuchó a la estudiante decir que no sabía enseñar. "Yo soy la afectada, ese día entré a clases después de vomitar porque ella dijo que yo no sé enseñar, que solamente mando videos", dijo.

Agregó que no tiene temor a la Defensoría, sino más bien exigirá que defiendan a su ayudante, otra estudiante universitaria, ya que asegura que Mónica la está difamando. "En ningún momento he dicho cosas que no están ciertas, desde el año pasado esta chica viene insultándome e insultando a sus compañeros", sostuvo.



Rosario Chávez muestra el título en doctorado en Ciencias de la Educación.



Chávez también indicó que tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, trabajó 39 años en un instituto donde enseñó inglés, 23 años como docente de la carrera de Ciencias Políticas en la Uagrm, además de 12 años enseñando idiomas en la carrera de Relaciones Internacionales.

"Es primera vez que tengo un problema de esa naturaleza, ella es una persona fuera de serie. No tengo ni una sola llamada de atención, más al contrario solo he recibido felicitaciones", indica.

POSTURA

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, indicó que una vez que tomó conocimiento del tema, ha solicitado un informe al decano de la carrera de Ciencias Políticas. "No hay una denuncia formal, no conocemos sobre este hecho, pero hemos enviado una nota al decano de la carrera de Ciencias Políticas para que nos elabore un informe, pero si estos hechos se dieron al interior de la universidad, en aula, corresponde a una sanción", dijo.

Detalló que será el Tribunal de Justicia Universitaria el que deba analizar esta situación, y en caso que las agresiones verbales también se hayan dado fuera de la universidad, corresponderá a la justicia ordinaria tomar acciones. "Una vez obtenido el informe vamos a pronunciarnos formalmente sobre un hecho", sostuvo.





La carta donde la estudiante solicita el retiro de la docente.









