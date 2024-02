Estudiantes cruceños inician las clases sin recibir el desayuno escolar por los bloqueos

A pesar del buen inicio del año escolar en términos de asistencia y preparación, los estudiantes de la capital cruceña no están recibiendo el desayuno escolar debido a los bloqueos de caminos que se registran en el país.



Raúl Ascarrunz, director municipal de Educación, informó que la entrega del desayuno escolar se ha visto afectada por la dificultad de las empresas adjudicadas para transportar los insumos a la capital cruceña. "Estamos en una coyuntura política que está dificultando la provisión de la alimentación complementaria escolar", señaló.



Ascarrunz mencionó que se han realizado las gestiones con las empresas y las autoridades para buscar soluciones, pero que hasta el momento no hay una fecha definida para el reinicio del servicio. "Hoy no va a haber desayuno para los estudiantes", dijo.