Estudiantes de la Uagrm detectan que los problemas de salud mental en Santa Cruz afectan más a los jóvenes entre 26 y 30 años

Los más incrédulos pensaron que no le puede dar eso a una joven como ella, que "no tiene preocupaciones", así lo entendían porque María Cristina no tiene hijos "ni obligaciones que atender". Las enfermedades mentales no son como las físicas, no duelen ni se manifiestan en el cuerpo, pero son peor, porque toman la voluntad y secuestran la personalidad y hasta la alegría de vivir.