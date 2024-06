Estudiantes mantienen la toma de la Uagrm y exigen la destitución del decano de Humanidades

“Yo jamás me expresaría de esa manera ni hacia una mujer, ni hacia una autoridad, ni hacia otra persona. Las personas que me conocen saben cuál es mi forma de hablar, incluso el estilo de las palabras que utilizo. Obviamente yo voy a demostrar que evidentemente se trata de audios fraudulentos. Ya he acudido ante la justicia para que sea precisamente la justicia la que haga un peritaje y determine qué es lo que corresponde”, señaló Velarde.

Eso sí, el decano dejó en claro que no renunciará a su cargo y pidió a los estudiantes que “no se dejen utilizar”. “Yo no voy a renunciar porque no tengo ningún motivo para renunciar. En primer lugar, porque yo no he cometido ningún acto de irregularidad. Yo no voy a renunciar al cargo de decano porque no hay causales para que yo renuncie”, sostuvo.