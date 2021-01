Estudiantes se preparan para empezar las clases virtuales

Escucha esta nota aquí

A cinco días del inicio de clases, los padres de familias y estudiantes preparan los celulares y computadoras para el inicio de clases a distancia, a través de la plataforma virtual por la pandemia del Covid-19. Esta vez dejaron de lado la compra de mochilas.

Belén Viera iniciará el quinto curso de la secundaria y manifiesta que está muy emocionada por ver cómo será el avance este año, porque en la gestión pasada tuvieron muchos tropiezos. “Accedo a las clases por medio de mi celular, por lo que no he tenido que comprar nada para pasar clases”, comentó Viera.

Rosángela Letizia Paz Soliz, otra estudiante de secundaria, señala que tiene grandes expectativas para este año. “Estoy esperando con muchas ansias el inicio de clases, porque me gusta hacer las tareas del colegio, aunque algunas me aburren, pero me mantienen distraída”, dijo.

Asegura que tiene computadora y celular, pero solo usa este último aparato para pasar las clases.

De igual forma, Joy Montserrat Guzmán Guzmán también dice que está ansiosa y señala que tiene listos su computadora y su celular.

El Ministerio de Educación aprobó tres modalidades para el inicio de clases previsto para el 1 de febrero (presencial, semipresencial y a distancia), de acuerdo al índice de casos positivos de Covid-19 en las diferentes regiones.

Las pensiones escolares

El viceministro de Educación, Bartolomé Puma, señaló que las pensiones en unidades educativas privadas deben mantenerse e, incluso, reducirse por la difícil situación que atraviesa el país. Aseguró que primero se debe ver cómo funciona la economía antes de tomar cualquier determinación.

Puma pidió tomar en cuenta el parámetro del año pasado, sin tener que aumentar el costo de las mensualidades, más al contrario debe existir una rebaja porque los alumnos no pasarán clases en condiciones normales.

Sobre este tema, el lunes la Asociación Nacional de Madres y Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia presentó una carpeta con 169 denuncias de supuestos cobros excesivos de las pensiones escolares para la gestión 2021 y pidió que el Ministerio de Justicia intervenga en el caso.

La Defensoría del Pueblo, a través de una nota dirigida al Ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, pidió iniciar de oficio la fiscalización de 18 unidades educativas privadas que fueron denunciadas por irregularidades cometidas en el proceso de inscripción para esta gestión educativa.

“Manifestamos nuestra preocupación dado que se estaría afectando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con determinaciones arbitrarias, bajo el argumento de la voluntariedad de contratos, desconociendo el interés superior del niño”, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

