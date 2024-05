Eurocine 2024 culmina este jueves en Santa Cruz con el crudo testimonio de "20 días en Mariupol"

El ciclo cinematográfico Eurocine 2024 , que este año llegó por primera vez a la capital cruceña, se despide con la proyección del documental ucraniano ganador del Óscar "20 días en Mariupol" . La función, que tendrá lugar este jueves 23 de mayo a las 19:00 horas en el Centro de Formación de la Cooperación Española AECID, contará con entrada gratuita. "Si hubiera podido elegir ganar el Oscar o no haber producido esta película, hubiera elegido nunca hacerla", declaró Mstyslav Chernov, director del documental que retrata los horrores del asedio a la ciudad ucraniana de Mariupol entre febrero y marzo de 2022.

Relato desde las trincheras

La película, narrada en primera persona por el propio Chernov, ofrece un crudo y desgarrador testimonio de la brutalidad de la guerra en Mariupol. "Está bien contarle al público sobre tus emociones", dijo Chernov en una entrevista con Associated Press. "Simplemente, es importante no permitir que esas emociones dicten lo que muestras y lo que no", añadió.