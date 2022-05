Everty cuelga su uniforme de limpieza y se alista para empezar una nueva etapa como administrativo

Escucha esta nota aquí

Everty Cartagena, el tiktoker de 32 años que se volvió viral mostrando con orgullo su trabajo de limpieza de la ciudad, anunció a través de esa plataforma que guardará su uniforme que lo acompañó durante cuatro años para iniciar una nueva faceta como trabajador de escritorio.

“En esta maleta voy a guardar con mucho amor y mucho respeto el uniforme que bastante tiempo utilicé, agradezco a los gerentes y mis compañeros por apoyarme siempre”, dice Everty con lágrimas en los ojos durante su video en TikTok.

Vea el TikTok:

Sus videos que creaba en sus momentos de distracción le permitieron mejorar su situación laboral. En 2017 trabajó un año, como eventual, en Vega Solví, el operador de aseo urbano de la capital cruceña, luego pasó a una empresa tercerizada y en marzo del 2021, gracias a los videos que publicaba en redes sociales, logró ser contratado de forma indefinida en Vega Solví.

“No es fácil desprenderse de un lugar donde fueron buenos conmigo, yo me encariñé mucho con la empresa que me abrió las puertas y me hizo conocido en TikTok, no fue fácil tomar la decisión, pero gracias a Dios se me abrieron varios proyectos y siempre es bueno crecer como persona”, contó en un contacto con EL DEBER.

Sin dar muchos detalles, dijo que tiene varias ofertas laborales en rubros similares, pero esta vez en cargos administrativos. Mencionó que una de esas opciones sería dentro de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (Emacruz).

“Quiero tomarme mi tiempo para analizar las propuestas porque son cuatro años que vengo ejerciendo este trabajo que es bastante duro y cansador, así que voy a descansar un poco para iniciar con todas las fuerzas en el mes de junio”, señaló.

Viral en TikTok

Everty empezó a utilizar, de forma esporádica, las redes sociales en 2018. En marzo de 2021 tuvo su primer video viral y en menos de un año supera el medio millón de seguidores en la red social TikTok. Cerca de la mitad de sus videos son mostrando su trabajo de forma humorística o bailes con su vestimenta verde fosforescente, que es característica del personal de limpieza. El resto son videos de baile o de humor.

En otro de sus videos sobre su trabajo se incluye el texto: "Cuando la gente dice: 'mira el basurero', y a los segundos sale él bailando en un contenedor de basura", se escucha la voz de la cantante Thalía diciendo "...y a mucha honra". El video tiene cerca de 400.000 vistas.

Medalla al Mérito Municipal

El pasado 23 de febrero, durante la Sesión de Honor del Concejo Municipal por la fundación de Santa Cruz, Everty recibió uno de los honores más grandes de su vida, la medalla al Mérito Municipal en la categoría laboral, a pesar de que es beniano de nacimiento.

“Ese fue el mejor regalo de mi vida, ese reconocimiento no lo recibe cualquier persona, ser reconocido en Santa Cruz sin ser cruceño, porque soy beniano, es un orgullo inmenso”, recordó.