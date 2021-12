Evo "quiere meter mano en las instituciones cruceñas"; Camacho le recuerda los logros regionales

Escucha esta nota aquí

Ane un nueva arremetida de Juan Evo Morales contra la institucionalidad cruceña, desde su 'cuartel general' en el Trópico de Cochabamba, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho salió a rechazar y responder con una dura crítica al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esto se da después de que el líder cocalero propusiera estatizar las cooperativas cruceñas ante el caso de corrupción de los ítems fantasmas.

"Los cruceños no teníamos luz, nos unimos para salir adelante y creamos la CRE. No teníamos agua potable y nos unimos y construimos Saguapac y luego otras cooperativas de agua más. No teníamos acceso a telefonía y creamos Cotas", reza la respuesta de la máxima autoridad departamental ante las declaraciones de Morales.

El gobernador recordó que el sistema cooperativo es un "orgullo cruceño", un reflejo del modelo exitoso y economía abierta y competitiva que da, entre otras cosas, de comer a Bolivia.

Y es que Santa Cruz aporta el 30% del PIB, según la cifras que maneja el gobernador, quien lamentó que a cambio de estos aportes para fortalecer al país solo recibe "migajas del centralismo".

"Ya está bueno que gente como este señor, que lo único que hizo en su vida fue politiquería y sembrar violencia, quieran meter las manos en nuestras instituciones".

“El tema de Santa Cruz no solo es una cuestión de corrupción, esa es la institucionalidad cruceña, manejada por algunos políticos oligárquicos, que 20, 30 años, se han enriquecido con las instituciones cruceñas. Sabe la COB, sabe Pacto de Unidad, es el mejor momento para estatizar CRE, Cotas y Saguapac”, advirtió el caudillo cocalero. ​​​

Pero Camacho continuó también explayó más en su respuesta a Morales. "Dejen de atacar a Santa Cruz, más bien copien lo que hacemos bien y replíquenlo en el resto de Bolivia", sentenció el gobernador cruceño.

