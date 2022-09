Evo se queja de que Bolivia TV corta sus intervenciones y Arce pide evitar las susceptibilidades

“Hermano Presidente, quisiera pedirle con mucho respeto, por favor, al gerente de canal 7, que no me corte las intervenciones. Tengo información permanente de que siempre que participamos, siempre nos cortan. Debe haber libertad de expresión en los medios de comunicación del Estado; no es posible que se corte a los hermanos. Que se evite esta forma de marginación”, se quejó Evo Morales ante el presidente Luis Arce, durante un acto realizado en Ivirgarzama, en el trópico cochabambino.