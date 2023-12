Evo y Arce apuntan al Plan Tres Mil en su pugna por el control del MAS

“Al margen de que tenemos un plan de 13 pilares, hay que debatir políticas económicas y programas sociales, tenemos tiempo hasta las elecciones (nacionales). Ya me han hecho creer como candidato a presidente, (por eso) vamos a meterle. Estamos en la etapa de calentamiento de la campaña y como me hicieron candidato, voy a ser candidato quieran o no quieran”, aseguró Evo Morales.