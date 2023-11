Exalcaldesa Sosa cumple 706 días en prisión y hay una orden para que salga en libertad

La exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa podrá defenderse en libertad dentro de la investigación que se le sigue por los Ítems fantasmas. La exautoridad municipal fue enviada a prisión preventiva en Palmasola a finales de diciembre de 2021 por este caso.



Ayer, el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital cruceña determinó que la exautoridad municipal se defienda en libertad. El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra anunció que se iniciaría un proceso penal contra los vocales por haber emitido este fallo judicial.

El vocero de Asuntos Jurídicos de la comuna cruceña, Bernardo Montenegro, consideró como “aberrante” la determinación de la Justicia, porque primero estaba previsto una audiencia de cesación en el Tribunal 11vo, pero la misma suspendió para luego instalarse la del Tribunal Tercero de Sentencia.

“Por consecuente el municipio (de Santa Cruz de la Sierra) va a seguirles un proceso por prevaricato a los componentes de este Tribunal Tercero porque es inaceptable lo que se ha hecho, aclarando que todos los procesos más allá de la acción de libertad están con acusación formal”, manifestó el representante de Asuntos Jurídicos.

Además, indicó Montenegro, la audiencia instalada en el Tribunal Tercero “se realizó entre gallos y medianoche” y de manera rápida fue que se determinó conceder la tutela “obviando” el trabajo de más de dos años, realizado por el Ministerio Público en recolectar las supuestas pruebas encontradas en la investigación.

Montenegro cuestionó el fallo, pese a que “se ha demostrado el delito de enriquecimiento ilícito, por parte de la exalcaldesa Angélica Sosa”.

“Ya se tiene identificadas a todas las personas que han participado en este desfalco a las arcas municipales y vamos a exigir a los tribunales que lleven a la brevedad posible las audiencias para condenar a los culpables”, dijo el funcionario.

Recordó que la comuna siempre ha solicitado que los acusados tienen que estar con detención preventiva porque existe riesgo de fuga y obstaculización de la justicia. Por ello señaló que los administradores de justicia, que serán procesados por prevaricato, serán los responsables si la exalcaldesa Angélica Sosa “desaparece”, se fuga del país o entorpece la investigación.

La exalcaldesa de Santa Cruz guarda detención en la cárcel desde el 24 de diciembre de 2021, acusada por el caso Ítems fantasma. Posteriormente se sumaron otros procesos penales, como los casos prestín, BTR y contratos irregulares.

Por su parte, el abogado de la defensa de la exalcaldesa, Hugo Heredia, dijo que ya estaba lista la orden del Tribunal de Garantías para que el juez ponga en “libertad inmediata” a la exalcadesa interina, pero la misma se demoró.

“Estamos peleando para que el secretario del tribunal termine el acta para notificarlo al juez, pero estamos atravesando el problema que entran los de Transparencia, Procuraduría y la Alcaldía y no lo dejan trabajar. Entonces no puede ser que esos poderes se inmiscuyan en el desarrollo de la actividad judicial”, protestó el jurista y explicó que el documento tenía que estar listo hasta las 16:00 para que Sosa haya podido salir ayer, pero como eso no fue posible la salida quedó pospuesta para hoy.

Heredia recordó que este era el último caso con detención preventiva que tenía la exalcaldesa interina, mientras que en el resto está con libertad para ir a juicio.

“No hay pruebas ni auditorias en contra de ella (en ninguno de los procesos) y queremos aprovechar esa situación para que de una vez se defina su situación”, manifestó.

Con relación al caso BRT dijo que la exalcaldesa no está cautelada. En relación a prestín ha sido excluida y el de contratos va a quedar en uno solo junto a ítems fantasmas.

La exalcaldesa tendrá arresto domiciliario y ha pagado dos finanzas, una de Bs 150.000 por el caso ítems y otra de Bs 100.000 por contratos irregulares.

Críticas

El concejal por Comunidad Autonómica (C-A) Juan Carlos Medrano señaló que es una “tragedia” todo lo que está pasando con los procesos legales que tiene la Alcaldía cruceña contra la anterior gestión municipal.

“La señora Angélica Sosa le ha ganado todos los procesos que la alcaldía le ha abierto en su contra. Lo peor es que (Sosa) va a salir en libertad sino que el municipio ha invertido millones de bolivianos en pagar abogados, sueldos y salarios en todo lo relacionado con estos procesos y no ha recuperado ni un solo peso. Más bien es como si la señora Sosa fuese inocente de todos los cargos y haber si no demanda a la alcaldía, pidiendo indemnización por daños y perjuicios”, dijo el edil opositor.

A su vez, el concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Pacheco criticó la medida judicial indicando que quien tiene recursos económicos puede obtener su libertad.

“Como estará de sucia la justicia que si tenes plata ese rato salís libre. No se ha recuperado ni un peso para el municipio cruceño y la señora Angélica Sosa va a salir a disfrutar los millones que le ha robado a los cruceños y se va a escapar a otro país”, reclamó el concejal masista en un contacto con los medios de prensa.

Alcaldía calcula que los daños superan los Bs 200 millones

La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra calculó en más de Bs 200 millones en daños económicos al Estado por los casos ítems fantasmas, BRT y contratos irregulares, procesos por los cuales está siendo investigada la exalcaldesa Angélica Sosa.

Con relación al caso prestín, el vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, dijo que este no ha sido contabilizado dentro de los Bs 200 millones porque “es un tema de recursos prestados a terceras personas y por lo tanto no está dentro de la misma categoría”, explicó el funcionario municipal.

Además de la exalcaldesa Angélica Sosa, en el caso BRT también se está investigando a nueve personas. Por el caso contratos los indagados son tres personas, prestín son cuatro personas e ítems fantasmas son siete personas.

En diferentes oportunidades, sobre todo en su muro de Facebook, la exautoridad municipal ha buscado defenderse de las acusaciones, indicando que no se ha demostrado nada ·de lo que pretendieron montar mediáticamente”, en base a calumnias, mentiras y destrucción de mi familia y su persona.

“Soy víctima de la persecución judicial tramada por Jhonny Fernández Saucedo, quien fue concejal junto a mi persona durante los supuestos hechos que ahora llama delictivos. Jhonny Fernández nunca denunció o llevó estos hechos a la Fiscalía mientras fue concejal. ¿Eso no es incumplimiento de deberes? No lo hizo porque los hechos que mediáticamente bautizó como 800 ítems fantasmas no sucedieron, si se hubieran producido yo misma lo hubiera denunciado en mi función fiscalizadora como concejal”, escribió Sosa en su muro de Facebook en agosto del presente año.

En esa oportunidad manifestó que el tiempo de detención preventiva lo he cumplido por respeto a las autoridades judiciales y fiscales “pero ya sobrepasó lo razonable y la saña política de Jhonny Fernández y sus ocasionales aliados”, agregando que no es justo que sigan atentando contra sus derechos constitucionales y su vida.

“Tengo estenosis de la carótida derecha con una obstrucción del 58%, un diagnóstico muy grave que sólo puede ser atendido con una cirugía para impedir mi muerte y esa intervención quirúrgica ha sido recomendada por el médico forense hace un mes. La Justicia debe proteger mis derechos y ordenar a los funcionarios municipales parar con el acoso mediático y político contra mi persona a través de las redes sociales y la televisión, eso no es libertad de expresión, es delito de odio atacar a una persona que no se puede defender y que la Constitución le garantiza la presunción de inocencia. ¿Quién debe hacer cumplir este mandato?”, escribió.

Antecedente

En diciembre del 2021, Valeria Rodríguez Paz, denunció que su exmarido, Antonio Parada Vaca, en su cargo de exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, junto a otras personas, cobraba los sueldos de estos 800 ítems ilegales.