Exámenes médicos del gobernador: defensa de Camacho ve “negligencia” en la actitud de Régimen Penitenciario

“En realidad nosotros lo tomamos como una negligencia y como un incumplimiento de deberes de parte de Régimen Penitenciario y especialmente de su director (Juan Carlos Limpias), que ha tratado de canalizar y de centralizar los resultados de los exámenes médicos complementarios que, además, no fueron ordenados por su persona, sino fue producto de la evaluación médica que se hizo”, dijo el abogado en una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio .

Entonces, “evidentemente es una negligencia, lo que se trata es que se modifique el estado de salud del Gobernador para que los resultados no sean congruentes o no tengan (…) un sustento sobre cómo está la salud actual del Gobernador. Lo que está tratando de hacer el señor Limpias es ‘marear la perdiz’ para que vaya pasando el tiempo y probablemente mantener en hermetismo los resultados bajo la excusa de un principio de protección a la privacidad”, agregó el jurista.

“Hay toda una institución hospitalaria (implicada en estos estudios médicos) y eso no se lo puede cambiar en la administración penitenciaria; son estudios que vienen firmados, sellados por el hospital, es más, al hospital también se lo puede requerir una copia de los mismos estudios; nosotros somos muy responsables con la salud”, remarcó el funcionario.

“Ese es el conducto regular. El conducto regular no es que nosotros tengamos que pedirle al señor Limpias los resultados y no lo vamos a hacer, no vamos a recurrir a este capricho del señor Limpias (…) y vamos a esperar que el juez nos informe de los exámenes”, puntualizó.