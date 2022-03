Exfiscal de distrito Bravo: no hubo delito con el decreto 373; califica como abuso y ridículo el secuestro de equipos

Escucha esta nota aquí

“Ha sido una torpeza enorme de la Gobernación, censurable moralmente. Se ha dañado la imagen del gobernador, pero penalmente no ha incidido; no se ha dado la comisión de un delito”, manifestó el abogado y exfiscal del Distrito, Joadel Bravo, en una entrevista de El Deber Radio, la mañana de este miércoles, en referencia al polémico artículo 373, que delegaba responsabilidades del gobernador Luis Fernando Camacho, en su ausencia, a un secretario y no al vicegobernador, como corresponde según la norma.

“Pregunto, ¿cuál es el daño? Ninguno (…) Ese secretario no ha ejercido funciones, es un delito imposible”, manifestó Bravo y citó el artículo 9 del Código Penal. Se refirió a las citaciones a funcionarios de la Gobernación, como 'show'.

Para el exfiscal se vive una crisis judicial y la Fiscalía está al servicio del Estado, de lo político antes que de lo jurídico. A su entender existe una justicia selectiva, que actúa para unos sí y para otros no.

“Se han sacado un celular, una computadora… es un abuso. Esa computadora es necesaria para las labores de los funcionarios públicos, ¡devuélvanla, no sean ridículos!”, manifestó a Influyentes, a tiempo de indicar que ese tipo de actuaciones generan falta de credibilidad en la Fiscalía.

Insistió en que hay una justicia selectiva y puso como ejemplo al grupo de jóvenes de Resistencia Cochala, que pintaron una puerta y que ya llevan más de un año presos, mientras quienes componen el colectivo Mujeres Creando, que son afines al partido de Gobierno, que pintan paredes, el Concejo Cruceño, iglesias… no han sido sancionadas.

