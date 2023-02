Exlíderes cívicos apoyan labor de la Junta Electoral del Comité pro Santa Cruz

Los past presidentes del Comité pro Santa Cruz expresaron este martes su respaldo a la Junta Electoral , quienes analizan si Reinerio Vargas será habilitado o no como candidato a la presidencia de la institución cruceña, para las elecciones que se llevarán a cabo este fin de semana.

"Los ex presidentes del Comité pro Santa Cruz, expresamos nuestra conformidad con la labor realizada por la Junta Electoral, en total apego al Estatuto y a la Institucionalidad del Comité Cívico Cruceño", remarca el pronunciamiento que fue leído por Jorge Landívar, uno de los past presidentes que brindaron la conferencia.

Cinco fueron los ex líderes cívicos que se presentaron de forma presencial y dos mediante zoom, esto como muestra del respaldo a las acciones que realiza la Junta Electoral, que lleva adelante las elecciones en el Comité pro Santa Cruz.

"No podemos adelantar ningún criterio por responsabilidad, hay un estatuto y reglamento electoral que debemos seguir al pie de la letra. No podemos decir aún si se subsanó o no, pero las primeras personas que se van a enterar de la respuesta son los candidatos que han hecho llegar sus cartas", declaró brevemente Montenegro.