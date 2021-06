Expertos ven a la metropolización una forma de resolver problemas

Por: Juan Carlos Fortún V.

La reactivación de la región metropolitana: “Santa Cruz Metrópoli” integrada por Santa Cruz de la Sierra, Porongo, Cotoca, Warnes, El Torno y La Guardia es una iniciativa importante y valiosa, según los analistas. “Esto es un beneficio directo (para el habitante de estas poblaciones) porque es la única manera de encarar los problemas complejos que hay con el transporte, salud, medio ambiente y otros”, dijo el arquitecto Fernando Prado.

El especialista en planificación urbana dijo que si bien se ha logrado una conurbación, que es cuando varias poblaciones terminan uniéndose debido al crecimiento poblacional, la administración de los municipios sigue siendo a la antigua, entonces deben dejar de pensar en que cada uno vive aislado.

También se refirió a que aspectos de interés común, como el transporte, salud y medio ambiente deben verse a gran escala, y no como municipios independientes. Por ejemplo, la capital cruceña no puede resolver sola el problema del transporte público con los minibuses que vienen de La Guardia y Warnes. “No se puede decir hasta aquí llega mi municipio y el transporte público, porque hay personas, por ejemplo, que viven en Warnes y trabajan en Santa Cruz”, subrayó.

En tanto el arquitecto Ernesto Urzagasti señaló que la metropolización viene a ser una necesidad, desde el punto de vista de la planificación, sobre todo para organizar el territorio. Añadió que se está en una metropolización “de hecho” y por eso lo que se necesita es una coordinación entre estos territorios involucrados.

Por eso de acá a un tiempo, agregó, la idea es que se cuente con un Consejo Metropolitano para tener una coordinación para la dotación de los servicios básicos o las estrategias que se deben tomar con respecto a la consolidación de las áreas verdes.

Pasos a seguir

En tanto, el secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías, José Luis Santistevan, destacó la institucionalidad de la región metropolitana que vendría a ser el espacio territorial de planificación y gestión permanente. “Si incluimos Montero, Colpa Bélgica y Minero (en la región) será un espacio concurrente donde las competencias exclusivas del transporte urbano tendrían un servicio, por ejemplo, que iría de Satélite Norte a La Guardia o Plan Tres Mil, traspasando las jurisdicciones municipales”.

Por otro lado, el ex ministro de Autonomías, Hugo Siles dijo que la convocatoria para la reunión de municipios que forman parte de una región metropolitana era totalmente valida, pero para dar el salto institucional se requiere voluntad política y que los gobiernos municipales asuman los criterios normativos, que señala la ley Marco de Autonomías y la Constitución Política del Estado para crear una región metropolitana.

Recordó que en el 2016 se impulsó, desde el Ministerio de Autonomías, para que Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Porongo, Okinawa, El Torno, La Guardia, Cotoca y Colpa Bélgica, puedan construir la región metropolitana.

Pero debido a problemas con las autoridades cruceñas en ese entonces, el alcalde Percy Fernández y la presidenta del Concejo Angélica Sosa no se pudo concretar. “Tomaron la posición de no participar porque había un modelo de diseño, que tenía como guía la Gobernación de Cochabamba y lo que no quería la señora Sosa era que el alcalde sea dirigido en la reunión por el gobernador Rubén Costas”.