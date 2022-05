Expolicía involucrado en auto robado en Chile se presentó en la Fiscalía y fue citado a declarar

Escucha esta nota aquí

El expolicía Ariel García L. se presentó de manera voluntaria este viernes en la Fiscalía Departamental para pedir que le tomen su declaración sobre el caso de la vagoneta Mitsubishi que fue robada en Chile y estaba en posesión del excomandante de Uyuni, Raúl Cabezas Pantoja, quien ya está detenido en la cárcel.

Fue el investigador chileno Hugo Bustos el que implicó a García en este caso, al acusarlo en un reportaje de pedir $us 1.500 por recuperar el vehículo robado que estaba en la vivienda del coronel Cabezas.

Este expolicía fue recomendado a los chilenos por una vecina del exjefe policial de Uyuni. Es así que el sindicado se hizo pasar por un efectivo vigente, para supuestamente intentar cobrar por sus servicios.

Sin embargo, el comandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera, informó el 5 de mayo que Ariel García había sido dado de baja de la institución verde olivo en 2009 y señaló que ahora está siendo buscado junto a Freddy Huallpa Cahuana por estar involucrados en el caso de receptación de autos robados en Chile.

"El grupo de rescate se acerca hasta la vecindad y se contactan con una señora, quien sería la presidenta de la junta de vecinos. Ella les dice que hay un policía que también es vecino y este les pide 1.500 dólares para hacer la operación. Sucede que ese individuo ya no es policía y se llama Ariel García L. y ya tenemos el mandamiento de aprehensión”, relató el comandante de la Policía, en ese entonces.

Por su parte, el fiscal Alexander Mendoza, informó que el sindicado se hizo presente este viernes en oficinas de la Fiscalía Anticorrupción para pedir que le tomen su declaración, asegurando que recientemente se había enterado que estaba involucrado en el caso de la vagoneta robada en Chile.

Mendoza aclaró que no existía un mandamiento de aprehensión contra el expolicia, como lo mencionó el comandante Aguilera, por lo que no fue detenido. No obstante, fue citado en calidad de testigo para las 9:00 del lunes 30 de mayo.

Asimismo, comentó que la comisión de fiscales que lleva adelante la investigación evaluará el testimonio que brinde el expolicía para determinar si pasa a ser investigado.

