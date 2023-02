Fallece Bismarck Kreidler, un referente del periodismo deportivo

Aunque aún no se conocen las causas del fallecimiento, se sabe que Kreidler padecía de hipertensión y diabetes . Además, hace algunos meses fue sometido a una cirugía de la cabeza en el hospital Japonés, que resultó exitosa. Sus restos serán velados en Las Misiones, según se conoció. Fue considerado uno de los mejores relatores de fútbol boliviano con el recordado equipo periodístico “Campeones del Deporte” . Llevó más de medio siglo en la radiodifusión, tanto en Bolivia como en Argentina.

Como animador y locutor de programas deportivos, inició en Radio Centenario (1961) cuando el fútbol aún no se transmitía, pero poco tiempo después organizaron sus equipos periodísticos la citada emisora (también en Amboró y Grigotá) para relatar partidos del fútbol cruceño. Posteriormente vinieron las competiciones nacionales con la Copa Simón Bolívar. El mismo Kreidler, en una entrevista de hace algunos años, recordó que en aquellos tiempos debían realizar su trabajo al borde de la cancha porque no existían cabinas para los periodistas. “Ahí poníamos nuestras mesitas, el operador instalaba un cable para hacer posible la señal al aire. Después se armaron cabinas en la tribuna de general” . Sin embargo, el 31 de agosto de 1972 su vida dio un inesperado giro, por razones políticas tuvo exiliarse en la Argentina. Allí estudió en la Escuela de Periodismo de Salta porque el título de Periodista Deportivo era requisito para ejercer la profesión.

Fue así que se convirtió en el relator principal de LV9 Radio Salta para los partidos de fútbol. “Para probarme si servía o no, me pusieron a transmitir el partido amistoso de selecciones Argentina - Paraguay. Aprobé con buena nota. Durante el Mundial ’78 hice cobertura a cuatro partidos para el diario El Tribuno: uno en Rosario y tres en Buenos Aires, incluyendo la final Argentina-Holanda”.



Los viernes por las noches relataba boxeo. “Me tocó relatar la pelea del argentino Juan José Brizuela defendiendo el título de la categoría Mosca, en el famoso Luna Park, en Buenos Aires. También transmití partidos del Campeonato Nacional de Básquet”, puntualizó.