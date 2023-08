Fallece la esposa del padre del gobernador Luis Fernando Camacho

El gobernador Camacho, a través de sus redes sociales, le dedicó unas palabras. “Papito, me parte el alma la triste noticia de la pérdida de nuestra querida Rosita, tu amada compañera y esposa”.



La autoridad, se refiere a su encierro en Chonchocoro, más aún en estos momentos. “Siento no poder abrazarte y contener tu dolor, te abrazo con el alma y ruego a Dios que pueda brindarte paz y resignación en tu corazón y en el de mis hermanos amados, Rosa Maria y Francisco”.



Agrega, “les mando toda mi energía y fuerzas en estos duros momentos. Me uno a ustedes en oración, rogando a nuestro Creador por su descanso eterno y consuelo en nuestras vidas”.



Para concluir el gobernador indica que “estamos con ustedes en estos momentos: Luis Fernando Camacho Vaca, Fátima Jordán de Camacho, Luis Fernando Camacho Parada, María Fernanda Camacho Parada y José Luis Camacho Roca”.